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Защитные слои уложили на приграничном участке трассы Р-23 в Псковской области

Защитные слои уложили на приграничном участке трассы Р-23 в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

16-километровый участок федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь ввели в эксплуатацию.

С начала лета подрядчик выполнил устройство выравнивающего и защитного слоев из литых эмульсионно-минеральных смесей с 501-го по 517-й километр на площади почти 180 тысяч квадратных метров, нанесли 4 333 квадратных метра разметки.

Устройство защитных слоев типа «Сларри Сил» позволяет защитить верхний слой асфальтобетонного покрытия и продлить срок службы дороги в целом, отметили в организации. При использовании этой технологии поверхность дороги покрывается эмульсионно-минеральной смесью, которая заполняет трещины и пустоты.