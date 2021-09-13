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Старый асфальт срезают на улице Коммунальной в Пскове

Подрядная организация по ремонту улицы Коммунальной в Пскове приступила к фрезерованию покрытия проезжей части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на отрезке от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной. Дорожники планируют до конца недели завершить срезку изношенного асфальта, подготовить дорогу к асфальтированию и в ближайшее время приступить к укладке выравнивающего слоя покрытия. Всего планируют уложить два слоя асфальтобетона и усилить конструкцию геосеткой.

Параллельно заменой бортового камня вдоль проезжей части занимаются три бригады рабочих. Большую часть камня уже установили. Кроме того, проведены подготовительные работы для замены люков, ведется разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров.

Также дорожные строители нанесут разметку термопластиком, заменят барьерное ограждение, устроят технический проход из брусчатки на стыке зеленой зоны и проезжей части, проведут планировку газонов и посев многолетних трав, а также установят скамейки и урны на пешеходной зоне.

Улица Коммунальная – один из важных объектов дорожной инфраструктуры в Пскове, отметили в комитете. Здесь расположены социальные учреждения: Многопрофильный лицей №4, Псковская городская больница и филиал Псковской городской поликлиники, строится новый детский сад. По улице Коммунальной осуществляется подъезд к Псковскому перинатальному центру. Это переходящий на 2023 год объект «дорожного» нацпроекта.

Общая протяженность составляет 3,36 километра (второй участок - от улицы Юбилейной до дома №70 по улице Коммунальной). Стоимость работ оценивается в сумму более 215 миллионов рублей. Средства на ремонт направили из федерального и областного бюджетов. Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядчиком - ООО «Дорожный отряд».