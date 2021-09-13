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В Пскове не состоялись два из трех аукционов на благоустройство дворов

В Пскове не состоялся аукцион на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов №№ 62,66 по улице Леона Поземского, №2 по улице Алексея Алехина, №6 по улице Ижорского Батальона и №20 по улице Звездной. Как сообщается в протоколе от 13 сентября на сайте госзакупок, электронный аукцион признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки.

Начальная цена составляла 19 млн 352 тыс. 858 рублей. Техническим заданием предусматривалось благоустройство дворов пяти многоквартирных домов по указанным адресам, в том числе устройство покрытий проездов и парковок из асфальтобетонной смеси, регулирование высотного положения крышек колодцев, установка бортовых камней, устройство газонов, снос и корчевка деревьев.

Также не подано ни одной заявки на выполнение работ по благоустройству шести дворовых территорий в центре города – у домов №30 по Октябрьскому проспекту, №№ 13,22 по улице Яна Фабрициуса, №7 по улице 23 Июля, №5 по улице Гоголя, №77а по улице Советской в Пскове.

Одна заявка подана на выполнение работ по благоустройству дворов домов №15 по ул. Генерала Маргелова, №3 по переулку Олега Зобова, №38 по Октябрьскому проспекту, №75 по Рижскому проспекту, №65 по улице Юбилейной в Пскове. Ремонтом займется ООО «Доринстрой» за 11 млн 178 тыс. 400 рублей.

Заданием предусмотрены следующие виды работ: разборка бортовых камней, устройство покрытий проездов и тротуаров из асфальтобетонной смеси, регулирование высотного положения крышек колодцев, замена плит и люков, установка бортовых камней, устройство газонов. В четырех из пяти дворов планируется валка деревьев и корчевка пней. Кроме того, у дома №75 на Рижском проспекте предполагается устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки и защиты сетей, установка искусственной дорожной неровности со знаками.