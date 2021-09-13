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Дорогу Себеж - Глубочица - граница с Белоруссией капитально отремонтируют в 2021-2023 годах

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021-2023 годах капитально отремонтируют автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Себеж – Глубочица - граница с Республикой Белоруссия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы выполнят на участке с 5-го по 21-й км выборочно. В зону ремонта попадают 5 населенных пунктов: деревни Глубочица, Черная Грязь, Глембочино, Бондари и Казинка Себежского района. Общая протяженность объекта капремонта составляет более 5 км.

Сейчас в указанных населенных пунктах (кроме Глембочино) дорога с песчано-гравийным покрытием. В ходе капремонта покрытие переведут в асфальтобетонное. Подрядчик расчистит полосу отвода, заменит водопропускные трубы, выполнит устройство земляного полотна, водоотвода с проезжей части, укрепит дно и откосы кюветов.

Дорожная одежда будет состоять из подстилающего слоя из песка, слоев основания из щебеночно-песчаной смеси и щебня, покрытия из двух слоев асфальтобетона. Обочины укрепят гравийным щебнем. На проезжую часть нанесут разметку, вдоль дороги установят сигнальные столбики.

В деревнях отремонтируют тротуары, обустроят посадочные площадки на автобусных остановках, установят освещение, барьерное и пешеходное ограждение. Также планируется устройство локальных очистных сооружений.

Ввод в эксплуатацию свыше 2,8 км (деревни Глембочино, Бондари и Казинка) запланирован на 1 ноября 2022 года. Завершение работ на участках длиной 2,2 км (деревни Глубочица и Черная Грязь) ожидается 1 ноября 2023 года.

Контракт на капремонт подписали заказчик ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядная организация ОАО «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск». Стоимость работ составляет 282 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

Дорога Себеж – Глубочица - граница с Республикой Белоруссия относится к IV категории, имеет две полосы движения. На отремонтированных участках ширина полос будет составлять 3 м, укрепительной полосы – 0,5 м, обочин – 2 м.