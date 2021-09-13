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Более 7 км дороги Остров - Новоржев ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту

Приемочная комиссия приняла после ремонта один из объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Островском районе. Это два отрезка дороги Остров - Новоржев общей протяженностью 7,3 км. Один из участков проходит через деревни Шмойлы и Влазово, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» выполнила комплекс дорожных работ на сумму более 100 млн рублей. Средства на эти цели были направлены из областного бюджета.

Расчистили более гектара полосы отвода от кустарника и деревьев, выполнена планировка откосов и дна кюветов площадью свыше 15 тыс. кв. м. Отремонтировали 19 водопропускных труб. Заменили асфальтобетонное покрытие на площади более 58 тыс кв. м. В качестве материала применили асфальтобетонные смеси, соответствующие новому ГОСТу. Обочины укрепили щебеночно-песчано-гравийной смесью. Их площадь составила 28 тыс. кв. м.

Подрядчик также привел в порядок 4 автобусные остановки, установил два новых автопавильона, две скамейки и две урны. Отремонтированы пересечения и примыкания. Осевая разметка, дублирующие знаки на проезжей части нанесли термопластиком, краевая - краской.

Отметим, что еще один участок дороги Остров – Новоржев протяженностью 8 км приводит в порядок собственными силами Псковавтодор. Покрытие обновляют с 64-го по 72-й км трассы в Новоржевском районе. В зону ремонта попадают населенные пункты Горнево, Соболицы, Осинкино.

Автомобильная дорога Остров - Новоржев относится к III категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет 12 – 15,2 м, проезжей части – 7 м, обочин – 2 м.