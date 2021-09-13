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Сдвинулись сроки завершения строительства Северного обхода Пскова

Завершение строительства Северного обхода Пскова переносится на 2022-2024 годы. Об этом сообщил представитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, отвечая на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте губернатора.

«Историческое событие будет, когда мост на объездной дороге, наконец-то, построят», — высказал мнение мужчина.

«4 июня 2021 года было размещено извещение о проведение открытого конкурса на выполнение работ по строительству Северного обхода (2-й пусковой комплекс) с мостом через реку Великую. Срок подачи заявок на участие в указанном конкурсе продлевался дважды, однако ни одной заявки не поступило. Данное обстоятельство связано с ростом цен на строительные материалы в 2021 году. В настоящее время цена контракта не отражает реальную стоимость реализации объекта, которая могла бы заинтересовать участников рынка. Таким образом, необходимо произвести перерасчет стоимости объекта с повторным прохождением государственной экспертизы. Учитывая сложившиеся обстоятельства, планируется сроки выполнения работ перенести на 2022-2024 годы», - объяснил представитель областного комитета.

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Напомним, общая протяженность 2-го пускового комплекса, строительство которого началось в 2016 года, составит 8,7 км. Участок объездной дороги соединит региональную трассу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и федеральную дорогу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой.