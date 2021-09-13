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На 15 улицах в Дно проведут ямочный ремонт

На 15 улицах в городе Дно проведут ямочный ремонт, сообщили в администрации района.

Фото: администрация Дновского района

Аукцион на проведение ямочного ремонта на улицах города Дно состоялся, и уже заключен договор с подрядчиком – дновским филиалом "Псковавтодора", добавили в администрации.

Согласно договору, ямочный ремонт выполнят на улицах Коммунистической, Бисениек, Космонавтов, Социалистической, Карла Маркса, Красина, Заводской, Ленина, Володарского, Профсоюзной, Пионерской, Невской, Калинина и Энергетиков. Сегодня уже ведутся работы на улице Рабочей.

Сумма контракта составляет почти 940 тысяч рублей. Закончить работы планируется к 15 октября.