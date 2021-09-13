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В пяти районах Псковской области ограничат движение транспорта из-за ралли

В Псковской области будет ограничено движение транспорта на нескольких региональных дорогах в пяти районах в связи с проведением подготовки и проведения финального этапа Кубка России по ралли «Пушкинские Горы - 2021». Соответствующий приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области № 263 от 13.09.2021 опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Вводится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам:

1) «Максютино – Радионово» от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района – 29 сентября 2021 г. с 10.00 до 18.00;

2) «Пустошка – Щукино – Алоль» от деревни Андрохново до деревни Забеги, от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района – 29 сентября 2021 г. с 10.00 до 18.00;

3) «Куденково – Сехино» от деревни Куденково до деревни Кошкино Опочецкого района – 30 сентября 2021 г. с 09.00 до 14.00;

4) «Овчино – Дубровы – Литово» от деревни Дубровы до деревни Литово Новоржевского района – 1 октября 2021 г. с 16.00 до 18.20;

5) «Новоржев – Кудеверь» от деревни Макарово Новоржевского района до деревни Зубково Бежаницкого района – 2 октября 2021 г. с 09.00 до 11.40, с 11.50 до 14.45 и с 14.50 до 17.45;

6) «Бежаницы – Кудеверь – Болготово» – от деревни Кудеверь Бежаницкого района до деревни Духново Опочецкого района – 2 октября 2021 г. на период времени с 09.15 до 12.00;

7) «Кудеверь – Бардово» от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района – 2 октября 2021 г. на период времени с 12.20 до 14.40 и с 14.50 до 17.10.

Организация, обеспечивающей временное прекращение движения – региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта Псковской области».