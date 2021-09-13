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Не состоялись еще два аукциона на ремонт дворов в Пскове

Не состоялись еще два аукциона на ремонт дворов в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, признан несостоявшимся электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов №№ 6, 26 б, 30 по улица Розы Люксембург, 20а, Красноармейской, 8, Чехова, 11, Ольгинской набережной в Пскове. Не подано ни одной заявки. Начальная цена составляла 18 млн 626 тыс. 322 рубля.

Не состоялся аукцион на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий следующих домов: №75 по улице Юбилейной, №№44а,62а,63,64а по Рижскому проспекту, №47 по улице Народной в Пскове. Для участия в электронном аукционе не подано ни одной заявки. Начальная цена составляла 15 млн 492 тыс. 607 рублей.

Ранее сообщалось, что в Пскове не состоялся аукцион на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов №№ 62,66 по улице Леона Поземского, №2 по улице Алексея Алехина, №6 по улице Ижорского Батальона и №20 по улице Звездной. Электронный аукцион признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки.

Также не подано заявок на выполнение работ по благоустройству шести дворовых территорий в центре города – у домов №30 по Октябрьскому проспекту, №№ 13,22 по улице Яна Фабрициуса, №7 по улице 23 Июля, №5 по улице Гоголя, №77а по улице Советской в Пскове.

Одна заявка поступила на выполнение работ по благоустройству дворов домов №15 по улице Генерала Маргелова, №3 по переулку Олега Зобова, №38 по Октябрьскому проспекту, №75 по Рижскому проспекту, №65 по улице Юбилейной в Пскове. Ремонтом займется ООО «Доринстрой» за 11 млн 178 тыс. 400 рублей.