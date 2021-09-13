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Более 20 единиц дорожной техники работает на трассе Шимск – Феофилова Пустынь в Псковской области

Более 40 человек и 20 единиц техники работает на трассе Шимск – Феофилова Пустынь в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В Стругокрасненском районе, на трассе Шимск – Феофилова Пустынь, полным ходом идут ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация ООО «ДАФ» обновляет асфальтобетонное покрытие на участке с 62-го по 69-й км – от границы Псковской и Новгородской областей в сторону Феофиловой Пустыни. На участке работают 45 человек и 21 единица техники: асфальтоукладчик, перегружатель, катки, щетки, экскаваторы, самосвалы.

Сейчас на указанном отрезке завершается укладка верхнего слоя покрытия. Для этого используется асфальтобетонная смесь А16ВТ, соответствующая новому ГОСТу. Это мелкозернистый, гладкий асфальтобетон, в состав которого входят мелкий щебень и полимерный битум, что предотвращает образование колейности. Для контроля качества укладки дорожники проверяют пористость, плотность и температуру покрытия специальным прибором.

Кроме того, на участке трассы с 69-го по 74-й километр идут работы по восстановлению укрепленной части обочин. На следующей неделе подрядчик планирует приступить к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Ранее на обоих участках общей протяженностью более 12 километров выполнили расчистку полосы отвода от кустарника и деревьев, провели ремонт 5 водопропускных труб и фрезерование изношенного асфальта.

Впереди укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью, засев бровки травой, нанесение разметки термопластиком и краской.

Контракт трехгодичный. Срок выполнения работ на отрезке с 62-го по 69-й километр - 15 июля 2022 года, а на участке с 69-го по 74-й км – 28 июля 2023 года. Однако подрядная организация намерена выполнить весь объем работ уже в этом году. Общая стоимость ремонта составляет более 209 миллионов рублей.

Автодорога Шимск - Феофилова Пустынь связывает федеральные трассы Р-56 и Р-23. Объект является кратчайшим путем из Пскова в Великий Новгород, его ремонт позволит существенно сократить время в пути между двумя историческими городами, отметили в комитете.

Объект приводят в порядок благодаря дополнительной федеральной поддержке, которую Псковская область в числе других регионов получила из резервного фонда Правительства РФ. Всего на мероприятия дорожного нацпроекта в регион поступили 500 миллионов рублей. На эти средства в нормативное состояние будет приведено 4 объекта: дорога Шимск – Феофилова Пустынь, участки дорог Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, Граница с Эстонской Республикой – Печоры - Старый Изборск и улицы Коммунальной в Пскове. Протяженность дорожных работ составит около 30 км.