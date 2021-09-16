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Участок грунтовки в Шабаново отремонтируют в Пскове после вмешательства ЛДПР

В офисе Псковского регионального отделения ЛДПР дважды в неделю осуществляются бесплатные юридические консультации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении, желающих попасть на бесплатный прием всегда много. Люди специально приезжают в Псков, чтобы правильно оформить запрос в ту или иную организацию, решить давно назревшую проблему, заставить чиновников выполнить свои обязанности.



В частности, на прием к юристу пришла псковичка Елена. Она пожаловалась на участок грунтовой дороги от улицы Генерала Маргелова до 6-го переулка Шабаново. Каждую весну и осень он становится непригодным для проезда. Огромное количество ям и выбоин могут в любой момент спровоцировать аварийную ситуацию.



От имени координатора Псковского регионального отделения ЛДПР депутатский запрос был направлен начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Николаю Баринову. Как следует из полученного официального ответа, указанный участок грунтовой дороги включен в проект «Капитальный ремонт ул. Сосновой в городе Пскове».

Планируется, что грунтовку отремонтируют с использованием песчано-гравийной смеси уже в 2022 году.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»