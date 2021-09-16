←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Правила замены масла
Как не запустить автомобиль
в МРЭО Живая очередь
Почему нужно менять резину сейчас?
Какой автомобиль надежнее?
Кто на чем экономит при обслуживании?
Что русскому хорошо то китайцу...
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
ещё Дороги 16.09.2021 12:260 В Псковской области разыграны три крупных дорожных контракта 16.09.2021 17:420 На путепроводе под Невелем организуют реверсивное движение 16.09.2021 17:330 Участок грунтовки в Шабаново отремонтируют в Пскове после вмешательства ЛДПР 16.09.2021 16:580 Дорогу до псковского садоводства «Черняковицы-2» отремонтируют в 2022 году 16.09.2021 12:260 В Псковской области разыграны три крупных дорожных контракта 16.09.2021 10:320 Более 20 единиц дорожной техники работает на трассе Шимск – Феофилова Пустынь в Псковской области
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Участок грунтовки в Шабаново отремонтируют в Пскове после вмешательства ЛДПР

16.09.2021 17:33|ПсковКомментариев: 0

В офисе Псковского регионального отделения ЛДПР дважды в неделю осуществляются бесплатные юридические консультации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении, желающих попасть на бесплатный прием всегда много. Люди специально приезжают в Псков, чтобы правильно оформить запрос в ту или иную организацию, решить давно назревшую проблему, заставить чиновников выполнить свои обязанности.

В частности, на прием к юристу пришла псковичка Елена. Она пожаловалась на участок грунтовой дороги от улицы Генерала Маргелова до 6-го переулка Шабаново. Каждую весну и осень он становится непригодным для проезда. Огромное количество ям и выбоин могут в любой момент спровоцировать аварийную ситуацию.

От имени координатора Псковского регионального отделения ЛДПР депутатский запрос был направлен начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Николаю Баринову. Как следует из полученного официального ответа, указанный участок грунтовой дороги включен в проект «Капитальный ремонт ул. Сосновой в городе Пскове».

Планируется, что грунтовку отремонтируют с использованием песчано-гравийной смеси уже в 2022 году.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»

Теги: #ремонт дорог #ЛДПР #юридическая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
16.09.2021, 17:580 Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове 16.09.2021, 17:420 На путепроводе под Невелем организуют реверсивное движение 16.09.2021, 17:330 Участок грунтовки в Шабаново отремонтируют в Пскове после вмешательства ЛДПР 16.09.2021, 17:113 Суд отклонил апелляцию адвоката виновника резонансного ДТП
16.09.2021, 16:580 Дорогу до псковского садоводства «Черняковицы-2» отремонтируют в 2022 году 16.09.2021, 16:090 ВТБ: Российский рынок автокредитов вырос на 60% 16.09.2021, 13:060 В Опочке задержали пьяного водителя мопеда 16.09.2021, 12:260 В Псковской области разыграны три крупных дорожных контракта
16.09.2021, 12:090 В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за «шторки» в автомобилях 16.09.2021, 10:320 Более 20 единиц дорожной техники работает на трассе Шимск – Феофилова Пустынь в Псковской области 16.09.2021, 08:355 Водителей предупредили о новых санкциях за автомобильные шторки 16.09.2021, 07:380 В Усвятском районе водитель не справился с управлением и оказался в больнице
15.09.2021, 22:450 Бежаницкий суд обязал учинившего ДТП мужчину вернуть деньги страховой компании 15.09.2021, 21:280 Два человека пострадали в столкновении двух автомашин в Порхове 15.09.2021, 21:000 Водитель «Лады» съехал в кювет в Стругокрасненском районе 15.09.2021, 20:110 В пяти районах Псковской области ограничат движение транспорта из-за ралли
15.09.2021, 19:010 В Невеле водитель «семерки» сбил велосипедиста 15.09.2021, 18:480 Не состоялись еще два аукциона на ремонт дворов в Пскове 15.09.2021, 18:092 Виновнику ДТП со сбитой насмерть велосипедисткой в Пскове оставили в силе приговор 15.09.2021, 18:000 На 15 улицах в Дно проведут ямочный ремонт
15.09.2021, 16:100 Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Острове 15.09.2021, 15:260 Псковичам рассказали, куда жаловаться на парковку автомобилей на газонах 15.09.2021, 14:150 Псковичам дали советы по подготовке автомобиля к осеннему сезону 15.09.2021, 13:540 Развивайся или проваливай: мастер-приемщик раскрыл тайны автосервиса FIT SERVICE
15.09.2021, 12:231 В Новом Изборске на нашли хозяина опасного моста 15.09.2021, 12:060 Водителей просят убрать припаркованный транспорт с улицы Гущина в Пскове 15.09.2021, 11:555 Сдвинулись сроки завершения строительства Северного обхода Пскова 15.09.2021, 11:383 Проезд по новому обходу Петербурга будет платным
15.09.2021, 11:120 Светофоры не работают на двух перекрестках на Завеличье 15.09.2021, 07:450 Более 7 км дороги Остров - Новоржев ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту 15.09.2021, 07:000 Дорогу Себеж - Глубочица - граница с Белоруссией капитально отремонтируют в 2021-2023 годах 14.09.2021, 20:400 Исполнение «дорожного» нацпроекта в Псковской области приближается к 70%
14.09.2021, 17:340 В Пскове «КИА» отбросило на дерево после столкновения с «Фольксвагеном» 14.09.2021, 16:162 Петербуржец на «БМВ» устроил массовое ДТП под Псковом. ФОТО 14.09.2021, 13:364 Псковичей просят на один день отказаться от поездки на автомобиле 14.09.2021, 13:161 Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесли в Госдуму
14.09.2021, 12:380 Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП у кладбища в Великих Луках 14.09.2021, 12:190 Два человека пострадали в ДТП в Куньинском районе 14.09.2021, 10:340 В Пскове не состоялись два из трех аукционов на благоустройство дворов 14.09.2021, 10:160 Борис Елкин проконтролировал ремонт улиц Крупской и Ипподромной в Пскове
13.09.2021, 22:030 У кладбища в Великих Луках насмерть сбили пьяного мужчину 13.09.2021, 18:423 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи относятся к поднятию автомобильных штрафов? 13.09.2021, 16:034 Старый асфальт срезают на улице Коммунальной в Пскове 13.09.2021, 15:291 В Пскове займутся ремонтом улицы Александра Невского
13.09.2021, 14:460 Большинство опрошенных читателей ПЛН выступили против введения новых автоштрафов 13.09.2021, 14:230 Великолучанин на «Фольксвагене» второй раз попался полиции пьяным за рулем 13.09.2021, 12:490 Защитные слои уложили на приграничном участке трассы Р-23 в Псковской области 13.09.2021, 12:328 Правительство поддержит отмену обязательного техосмотра автомобилей
13.09.2021, 11:103 Водитель электросамоката врезался в «Форд» на Рижском проспекте в Пскове 13.09.2021, 10:390 Мост через реку Кобылицу отремонтировали в Дедовичском районе 13.09.2021, 09:440 За неделю в ДТП на дорогах Псковской области два человека погибли и 19 пострадали 13.09.2021, 09:210 В Пскове планируют ремонт улицы Германа
13.09.2021, 09:0110 Фотофакт: В Пскове затопило пешеходный переход 12.09.2021, 22:320 Две женщины пострадали в ДТП по дороге на псковскую базу отдыха 12.09.2021, 19:532 Фура под управлением пьяного латвийца съехала в кювет в Псковском районе 10.09.2021, 21:480 Псковичей проинформировали о наиболее загруженных днях в МРЭО ГИБДД
10.09.2021, 20:480 Ребенка сбили на Октябрьском проспекте в Великих Луках 10.09.2021, 17:020 Псковское ГИБДД призывает выбирать легальных перевозчиков для школьных групп 10.09.2021, 16:330 ДТП на площади Ленина затрудняет движение транспорта в сторону Запсковья 10.09.2021, 16:321 Автомобилист возмутился километровым пробкам на дороге Неелово - Псков
10.09.2021, 13:511 На Гдовской трассе в Псковском районе завершают укладку асфальтобетона 10.09.2021, 11:432 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Локнянском районе 10.09.2021, 11:255 «Псковпассажиравтотранс» приглашает на работу водителей автобусов 10.09.2021, 11:014 Четыре новых светофора установят в Пскове
10.09.2021, 10:400 Из-за ДТП с фурой в Великих Луках заблокирован центр города 10.09.2021, 10:140 Водители двух автомобилей пострадали в ДТП на улице Ипподромной в Пскове 10.09.2021, 09:410 Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Локнянском районе 09.09.2021, 23:2416 Проектировщик разработает два варианта расположения временного моста через Великую в Пскове
09.09.2021, 22:031 Дорожные знаки установили на новом круговом перекрестке в Пскове 09.09.2021, 18:271 ДТП произошло у школы №23 в Пскове 09.09.2021, 16:390 Автомобиль столкнулся с автобусом в Пскове 09.09.2021, 14:340 Водитель «Нивы» пострадал в ДТП на улице Инженерной в Пскове
09.09.2021, 13:220 Движение транспорта перекроют на нескольких улицах Великих Лук 12 сентября 09.09.2021, 11:210 Псковича осудили за ДТП, в котором погибла его знакомая 09.09.2021, 10:425 Автомобилист сбил пенсионерку в Пскове 09.09.2021, 09:290 Цены на российские легковые автомобили выросли почти на 3% за неделю
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.