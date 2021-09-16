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Дорогу до псковского садоводства «Черняковицы-2» отремонтируют в 2022 году

Дорогу до садоводческого товарищества «Черняковицы-2» в Псковском районе отремонтируют в 2022 году. Такое решение принял заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в ходе личного приема граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

С жалобой на состояние дороги обратилась председатель СНТ «Черняковицы-2» Ирина Еремкина. Вице-губернатор поручил и. о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславу Стармолотову взять на контроль выполнение работ по ремонту дороги, расчистке полосы отвода и укреплению обочин в 2022 году.

Председатель псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов обратился по вопросу обеспечения доступной среды для маломобильных групп граждан при реализации проектов благоустройства общественных и дворовых территорий в городе Пскове.

Присутствующая на встрече заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут отметила, что активная работа в данном направлении была начата сравнительно недавно, поэтому обеспечить доступную среду на значительной части объектов и пространств в короткие сроки не представляется возможным. Однако в рамках проводимой в настоящее время работы количество объектов с доступной средой будет постоянно расти. Сейчас представители регионального отделения Всероссийского общества инвалидов участвуют в согласовании проектов благоустройства общественных территорий.

Василий Осипов поручил администрации города Пскова проработать вопрос участия данной организации не только в согласовании проектов благоустройства общественных территорий, но и в сопровождении на этапе строительно-монтажных работ и приемке выполненных работ. Так, Василий Осипов и Федор Постнов договорились о сопровождении в «ручном» режиме проекта комплексного благоустройства парка имени Юрия Гагарина в части обеспечения его доступности для маломобильных групп граждан. Проект планируется реализовать в 2022 году.

На приеме также был озвучен вопрос обеспечения доступности общественного транспорта для маломобильных групп граждан. В настоящее время на маршрутах города Пскова используется 60 низкопольных автобусов. На сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс» размещено расписание движения низкопольных автобусов, оснащенных специальным оборудованием для облегчения посадки и высадки людей с ограниченными возможностями. Также ГППО «Псковпассажиравтотранс» разработан и утвержден алгоритм подачи низкопольных автобусов на пригородные рейсы.

В случае необходимости поездки инвалид-колясочник за 1 рабочий день до поездки сообщает в отдел эксплуатации ГППО «Псковпассажиравтотранс» по телефону (+7-811-2) 690–653 или электронной почте pskbus-info@yandex.ru о необходимости совершить поездку по действующему пригородному автобусному маршруту.

Предприятие устанавливает возможность подачи на заявленный рейс низкопольного автобуса, оборудованного откидным пандусом, сообщает о возможности или невозможности подать автобус гражданину до 17.00 дня подачи заявки. Работа по обеспечения доступной среды для маломобильных граждан в регионе будет продолжена, добавили в пресс-службе.