←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Какой автомобиль надежнее?
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Кто на чем экономит при обслуживании?
Как не запустить автомобиль
в МРЭО Живая очередь
Что русскому хорошо то китайцу...
Чем опасен дождь для авто
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
ещё Дороги 16.09.2021 12:260 В Псковской области разыграны три крупных дорожных контракта 16.09.2021 17:420 На путепроводе под Невелем организуют реверсивное движение 16.09.2021 17:330 Участок грунтовки в Шабаново отремонтируют в Пскове после вмешательства ЛДПР 16.09.2021 16:580 Дорогу до псковского садоводства «Черняковицы-2» отремонтируют в 2022 году 16.09.2021 12:260 В Псковской области разыграны три крупных дорожных контракта 16.09.2021 10:320 Более 20 единиц дорожной техники работает на трассе Шимск – Феофилова Пустынь в Псковской области
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

На путепроводе под Невелем организуют реверсивное движение

16.09.2021 17:42|ПсковКомментариев: 0

Реверсивное движение введут на путепроводе в составе трассы Р-23 под Невелем 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Автомобилистов предупредили, что на 536-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Невельском районе с 17 сентября вводится реверсивное движение со светофором в связи с ремонтом путепровода через железнодорожные пути.

Ремонт путепровода стартовал в мае текущего года. Завершить работы планируют в декабре 2022 года. Псковичей просят быть предельно внимательными и соблюдать требования временных знаков и не препятствовать работе техники.

Теги: #ремонт дорог #дороги #автодороги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
16.09.2021, 17:580 Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове 16.09.2021, 17:420 На путепроводе под Невелем организуют реверсивное движение 16.09.2021, 17:330 Участок грунтовки в Шабаново отремонтируют в Пскове после вмешательства ЛДПР 16.09.2021, 17:113 Суд отклонил апелляцию адвоката виновника резонансного ДТП
16.09.2021, 16:580 Дорогу до псковского садоводства «Черняковицы-2» отремонтируют в 2022 году 16.09.2021, 16:090 ВТБ: Российский рынок автокредитов вырос на 60% 16.09.2021, 13:060 В Опочке задержали пьяного водителя мопеда 16.09.2021, 12:260 В Псковской области разыграны три крупных дорожных контракта
16.09.2021, 12:090 В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за «шторки» в автомобилях 16.09.2021, 10:320 Более 20 единиц дорожной техники работает на трассе Шимск – Феофилова Пустынь в Псковской области 16.09.2021, 08:355 Водителей предупредили о новых санкциях за автомобильные шторки 16.09.2021, 07:380 В Усвятском районе водитель не справился с управлением и оказался в больнице
15.09.2021, 22:450 Бежаницкий суд обязал учинившего ДТП мужчину вернуть деньги страховой компании 15.09.2021, 21:280 Два человека пострадали в столкновении двух автомашин в Порхове 15.09.2021, 21:000 Водитель «Лады» съехал в кювет в Стругокрасненском районе 15.09.2021, 20:110 В пяти районах Псковской области ограничат движение транспорта из-за ралли
15.09.2021, 19:010 В Невеле водитель «семерки» сбил велосипедиста 15.09.2021, 18:480 Не состоялись еще два аукциона на ремонт дворов в Пскове 15.09.2021, 18:092 Виновнику ДТП со сбитой насмерть велосипедисткой в Пскове оставили в силе приговор 15.09.2021, 18:000 На 15 улицах в Дно проведут ямочный ремонт
15.09.2021, 16:100 Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Острове 15.09.2021, 15:260 Псковичам рассказали, куда жаловаться на парковку автомобилей на газонах 15.09.2021, 14:150 Псковичам дали советы по подготовке автомобиля к осеннему сезону 15.09.2021, 13:540 Развивайся или проваливай: мастер-приемщик раскрыл тайны автосервиса FIT SERVICE
15.09.2021, 12:231 В Новом Изборске на нашли хозяина опасного моста 15.09.2021, 12:060 Водителей просят убрать припаркованный транспорт с улицы Гущина в Пскове 15.09.2021, 11:555 Сдвинулись сроки завершения строительства Северного обхода Пскова 15.09.2021, 11:383 Проезд по новому обходу Петербурга будет платным
15.09.2021, 11:120 Светофоры не работают на двух перекрестках на Завеличье 15.09.2021, 07:450 Более 7 км дороги Остров - Новоржев ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту 15.09.2021, 07:000 Дорогу Себеж - Глубочица - граница с Белоруссией капитально отремонтируют в 2021-2023 годах 14.09.2021, 20:400 Исполнение «дорожного» нацпроекта в Псковской области приближается к 70%
14.09.2021, 17:340 В Пскове «КИА» отбросило на дерево после столкновения с «Фольксвагеном» 14.09.2021, 16:162 Петербуржец на «БМВ» устроил массовое ДТП под Псковом. ФОТО 14.09.2021, 13:364 Псковичей просят на один день отказаться от поездки на автомобиле 14.09.2021, 13:161 Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесли в Госдуму
14.09.2021, 12:380 Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП у кладбища в Великих Луках 14.09.2021, 12:190 Два человека пострадали в ДТП в Куньинском районе 14.09.2021, 10:340 В Пскове не состоялись два из трех аукционов на благоустройство дворов 14.09.2021, 10:160 Борис Елкин проконтролировал ремонт улиц Крупской и Ипподромной в Пскове
13.09.2021, 22:030 У кладбища в Великих Луках насмерть сбили пьяного мужчину 13.09.2021, 18:423 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи относятся к поднятию автомобильных штрафов? 13.09.2021, 16:034 Старый асфальт срезают на улице Коммунальной в Пскове 13.09.2021, 15:291 В Пскове займутся ремонтом улицы Александра Невского
13.09.2021, 14:460 Большинство опрошенных читателей ПЛН выступили против введения новых автоштрафов 13.09.2021, 14:230 Великолучанин на «Фольксвагене» второй раз попался полиции пьяным за рулем 13.09.2021, 12:490 Защитные слои уложили на приграничном участке трассы Р-23 в Псковской области 13.09.2021, 12:328 Правительство поддержит отмену обязательного техосмотра автомобилей
13.09.2021, 11:103 Водитель электросамоката врезался в «Форд» на Рижском проспекте в Пскове 13.09.2021, 10:390 Мост через реку Кобылицу отремонтировали в Дедовичском районе 13.09.2021, 09:440 За неделю в ДТП на дорогах Псковской области два человека погибли и 19 пострадали 13.09.2021, 09:210 В Пскове планируют ремонт улицы Германа
13.09.2021, 09:0110 Фотофакт: В Пскове затопило пешеходный переход 12.09.2021, 22:320 Две женщины пострадали в ДТП по дороге на псковскую базу отдыха 12.09.2021, 19:532 Фура под управлением пьяного латвийца съехала в кювет в Псковском районе 10.09.2021, 21:480 Псковичей проинформировали о наиболее загруженных днях в МРЭО ГИБДД
10.09.2021, 20:480 Ребенка сбили на Октябрьском проспекте в Великих Луках 10.09.2021, 17:020 Псковское ГИБДД призывает выбирать легальных перевозчиков для школьных групп 10.09.2021, 16:330 ДТП на площади Ленина затрудняет движение транспорта в сторону Запсковья 10.09.2021, 16:321 Автомобилист возмутился километровым пробкам на дороге Неелово - Псков
10.09.2021, 13:511 На Гдовской трассе в Псковском районе завершают укладку асфальтобетона 10.09.2021, 11:432 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Локнянском районе 10.09.2021, 11:255 «Псковпассажиравтотранс» приглашает на работу водителей автобусов 10.09.2021, 11:014 Четыре новых светофора установят в Пскове
10.09.2021, 10:400 Из-за ДТП с фурой в Великих Луках заблокирован центр города 10.09.2021, 10:140 Водители двух автомобилей пострадали в ДТП на улице Ипподромной в Пскове 10.09.2021, 09:410 Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Локнянском районе 09.09.2021, 23:2416 Проектировщик разработает два варианта расположения временного моста через Великую в Пскове
09.09.2021, 22:031 Дорожные знаки установили на новом круговом перекрестке в Пскове 09.09.2021, 18:271 ДТП произошло у школы №23 в Пскове 09.09.2021, 16:390 Автомобиль столкнулся с автобусом в Пскове 09.09.2021, 14:340 Водитель «Нивы» пострадал в ДТП на улице Инженерной в Пскове
09.09.2021, 13:220 Движение транспорта перекроют на нескольких улицах Великих Лук 12 сентября 09.09.2021, 11:210 Псковича осудили за ДТП, в котором погибла его знакомая 09.09.2021, 10:425 Автомобилист сбил пенсионерку в Пскове 09.09.2021, 09:290 Цены на российские легковые автомобили выросли почти на 3% за неделю
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.