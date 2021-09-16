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На путепроводе под Невелем организуют реверсивное движение

Реверсивное движение введут на путепроводе в составе трассы Р-23 под Невелем 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Автомобилистов предупредили, что на 536-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Невельском районе с 17 сентября вводится реверсивное движение со светофором в связи с ремонтом путепровода через железнодорожные пути.

Ремонт путепровода стартовал в мае текущего года. Завершить работы планируют в декабре 2022 года. Псковичей просят быть предельно внимательными и соблюдать требования временных знаков и не препятствовать работе техники.