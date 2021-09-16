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Дорожная служба устраняет последствия разлива масла на улице Юбилейной. ФОТО

Дорожная служба устраняет последствия разлива масла на улице Юбилейной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Ситиинвестгрупп», 17 сентября около 8.00 в Пскове на улице Юбилейной произошел разлив масла.



Порядка 400 литров гидравлического масла вылилось на проезжую часть, причиной стал оторвавшийся во время движения экскаватора шланг. Масло растеклось от улицы Мирной до улицы 128-й Стрелковой дивизии. Около 8.45 утра скользкость спровоцировала аварию. При выезде с Яна райниса столкнулись внедорожник и легковой автомобиль.

Сейчас «Ситиинвестгрупп» ведет комплекс работ по устранению розлива. Ведется посыпка песком. Через 2 часа, когда песок впитает масло, будет произведена механизированная очистка пылесосом.



В компании водителям рекомендуют быть аккуратными и внимательными при движении по данному участку улицы, по возможности выбирать альтернативные пути движения.

По информации Псковской Ленты Новостей, экскаватор принадлежит одной из частных организаций Пскова.