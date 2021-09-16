Самый крупный объект «дорожного» нацпроекта ввели в эксплуатацию в Псковской области

Два участка трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе ввели в эксплуатацию после ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
По его словам, подрядная организация провела большую работу: заменили асфальт на проезжей части площадью более 178 тыс. квадратных метров с использованием смесей по новому ГОСТу, выполнили планировку более 111 тыс. квадратных метров откосов и кюветов, укрепили около 89 тысяч квадратных метров обочин.
Сейчас завершается конкурс на ремонт еще трех участков дороги. «К 2024 году она будет полностью обновлена и станет полноценным дублером федеральной трассы Р-23», - добавил Михаил Ведерников.