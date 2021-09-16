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Самый крупный объект «дорожного» нацпроекта ввели в эксплуатацию в Псковской области

Два участка трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе ввели в эксплуатацию после ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Введен в эксплуатацию самый крупный объект дорожного нацпроекта в Псковской области в этом году! Это два участка трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе протяженностью 22,2 км», - рассказал он.

По его словам, подрядная организация провела большую работу: заменили асфальт на проезжей части площадью более 178 тыс. квадратных метров с использованием смесей по новому ГОСТу, выполнили планировку более 111 тыс. квадратных метров откосов и кюветов, укрепили около 89 тысяч квадратных метров обочин.

«Благоустроено 12 автобусных остановок с тротуарами и пандусами, установлены 8 скамеек и урн, поставлено 1600 сигнальных столбиков, которые помогут обеспечить безопасность дорожного движения. Также в рамках работ отремонтировали мост через реку Тороховку. Общая стоимость проекта составила более 432 млн рублей, средства были выделены из областного бюджета», - сообщил глава региона.

Сейчас завершается конкурс на ремонт еще трех участков дороги. «К 2024 году она будет полностью обновлена и станет полноценным дублером федеральной трассы Р-23», - добавил Михаил Ведерников.