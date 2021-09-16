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Ремонтом улицы Новгородской займутся в Пскове в 2022-2023 годах

Ремонтом улицы Новгородской займутся в Пскове в 2022-2023 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«18 сентября исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин посетил микрорайон Любятово. Он осмотрел особо проблемные точки и определил планы по дальнейшему обновлению улично-дорожной сети. Так, в 2022-2023 годах запланирован ремонт улицы Новгородской. В первую очередь будут отремонтированы и устроены новые тротуары. Здесь проходит маршрут детей к школе № 17, отсутствие пешеходной дорожки создает очень опасную дорожную ситуацию. После этого приступят к обновлению самого дорожного полотна», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, поступали обращения от жителей по вопросам отсутствия освещения. В этом году на участке улицы Новгородской (от 4-го Зонального проезда до дома №71г на улице Николая Васильева) установили 22 опоры наружного освещения. Освещение подключат в ближайшее время, уточнили в пресс-службе.

Также Борис Елкин проконтролировал исполнение подрядчиком поручения по ямочному ремонту дворов на улице Николая Васильева, 71 и 75б. Там провели подсыпку фрезерованным асфальтом. Это временная мера, отметили в пресс-службе, для полноценного ремонта асфальтового покрытия собственникам необходимо подать заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

На улице Светлой по обращениям жителей провели ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. «Этот быстрый способ удобен для устранения неглубоких выбоин и трещин», - добавили в пресс-службе.