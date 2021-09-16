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Два проблемных перекрестка отремонтировали в Пскове

Два перекрестка, на состояние которых поступало большое количество обращений, отремонтировали в Пскове: пересечения улицы Леона Поземского с улицами Ипподромной и Алмазной. Об этом сообщил исполняющий полномочий главы городской администрации Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

«Большое количество обращений поступало по вопросам состояния перекрестка улицы Леона Поземского и улицы Ипподромной, а также перекрестка улицы Леона Поземского и улицы Алмазной. Сегодня на вышеуказанных перекрестках сделали полноценный ямочный ремонт картами», - рассказал Борис Елкин.

Кроме того, сегодня подсыпали асфальтобетонной крошкой проезжую часть на улице Александра Невского. «Данное решение временное, сейчас на сайте закупок опубликован аукцион на ремонт вышеуказанной улицы со сроком реализации в 2022 году. Если позволят погодные условия, то рассмотрим возможность выполнения работ в текущем году», - добавил он.