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Псковская область получила дополнительные 500 млн рублей на ремонт дорог

Дополнительные 500 миллионов рублей получила Псковская область на ремонт 30 километров дорог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Деньги регион получил в рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

На эти средства будут отремонтированы дорога Шимск – Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе и участки трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе.

Кроме того, благодаря финансированию получится досрочно завершить ремонт улицы Коммунальной в областном центре, который имеет высокую социальную значимость, так как здесь располагаются медицинские и образовательные учреждения.

«Дополнительная федеральная поддержка направлена на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все 3 объекта включены в нацпроект. Это позволит увеличить протяженность региональных и муниципальных дорог, соответствующих нормативам, а высвободившиеся средства использовать на приведение в порядок других не менее важных объектов», — отметил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.