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Два многомиллионных контракта на ремонт дворов разыгрывают в Пскове

Два многомиллионных контракта на ремонт дворов разыгрывают в Пскове. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Первый контракт, начальная (максимальная) цена которого составляет 19 млн 352 тысячи 858 рублей, предусматривает ремонт дворовых территорий домов №№ 62,66 на улице Леона Поземского, №2 на улице Алексея Алехина, №6 на улице Ижорского Батальона, №20 на улице Звездной в Пскове.

Второй контракт, начальная (максимальная) цена которого составляет 15 млн 239 тысяч 245 рублей, предусматривает ремонт дворов домов №30 на Октябрьском проспекте, №№13,22 на улице Яна Фабрициуса, №7 на улице 23 Июля, №5 на улице Гоголя, №77а на улице Советской.

Виды работ по указанным адресам:

1. Улица Леона Поземского, 62 – устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, устройство парковок с асфальтобетонным покрытием, регулирование высотного положения крышек колодцев, установка бортовых камней, устройство газонов.

2. Улица Леона Поземского, 66 – снос и корчевка деревьев, устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, устройство парковок с асфальтобетонным покрытием, тротуаров с покрытием из плитки тротуарной, регулирование высотного положения крышек колодцев, установка бортовых камней, устройство газонов.

3. Улица Алексея Алехина, 2 – устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, парковок и тротуаров с асфальтобетонным покрытием, регулирование высотного положения крышек колодцев, защита сетей, установка бортовых камней, устройство газонов; снос и корчевка деревьев.

4. Улица Звездная, 20 – устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, парковок и тротуаров с асфальтобетонным покрытием, регулирование высотного положения крышек колодцев, защита сетей, установка бортовых камней, устройство газонов.

5. Улица Ижорского Батальона, 6 – снос и корчевка деревьев, устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, устройство парковок и тротуаров с асфальтобетонным покрытием, регулирование высотного положения крышек колодцев, защита сетей, установка бортовых камней, устройство газонов.

6. Октябрьский проспект, 30 – устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, тротуаров и парковок с асфальтобетонным покрытием, установка бортовых камней, устройство газонов.

7. Улица Яна Фабрициуса, 13 – устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, парковок и тротуаров с асфальтобетонным покрытием, регулирование высотного положения крышек колодцев, установка бортовых камней, устройство газонов.

8. Улица Яна Фабрициуса, 22 – устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, парковок с асфальтобетонным покрытием, тротуаров с покрытием из плитки тротуарной, регулирование высотного положения крышек колодцев, защита сетей, установка бортовых камней, устройство газонов.

9. Улица 23 Июля, 7 – устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, парковок с асфальтобетонным покрытием, регулирование высотного положения крышек колодцев, защита сетей, установка бортовых камней, устройство газонов.

10. Улица Гоголя, 5 – устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, установка бортовых камней.

11. Улица Советская, 77а – снос и корчевка деревьев, устройство покрытий проездов из асфальтобетонной смеси, регулирование высотного положения крышек колодцев, установка бортовых камней, устройство газонов.

Ремонт дворов необходимо завершить до 30 ноября. Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 30 сентября.

Заказчик работ — управление городского хозяйства администрации Пскова. Источник финансирования — бюджет города, за счет средств субсидии из областного бюджета на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.