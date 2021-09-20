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Более 10 километров дороги в Дедовичском районе отремонтировали по нацпроекту

10,5 километров дороги Дубровка – Дедовичи отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram.

На проезжей части уложили два слоя асфальтобетона из смеси марок А16НТ и А16ВТ, соответствующих новому ГОСТу.

«Кроме этого, на 5 автобусных остановках сделаны заездные карманы, отремонтированы 8 водопропускных труб, укреплены обочины, выполнена планировка откосов и кюветов, расчищена полоса отвода от кустарников и деревьев. Стоимость работ составила 155 миллионов рублей», - отметил глава региона.

Трасса ведет к мосту через реку Шелонь, который капитально отремонтировали ранее благодаря федеральной поддержке, подчеркнул Михаил Ведерников.