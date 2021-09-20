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Определен подрядчик на ремонт более 30 км дороги Великие Луки – Усвяты

Определен подрядчик на ремонт трех участков автомобильной дороги Великие Луки – Усвяты в Великолукском, Куньинском и Усвятском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

По итогам открытого конкурса в электронной форме поставщиком стало АО «Буер». Компания приведет в нормативное состояние 31,4 километра дороги. Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Общая стоимость ремонта составит около 524 миллионов рублей. Два участка трассы отремонтируют до 29 июля 2022 года, еще один — до 28 июля 2023 года.

На подготовительном этапе подрядчик расчистит площадь от кустарников и деревьев в полосе отвода, срежет асфальтобетонного покрытия и разберет барьерное ограждение. Затем дорожники приступят к ремонту искусственных сооружений: отремонтируют водопропускные трубы, на некоторых из них заменены крайние звенья.

Контракт также предусматривает восстановление виражей, укрепленной части обочин и водоотвода; замену покрытия проезжей части путем укладки двух слоев асфальтобетона; укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью.

Кроме того, запланирован ремонт автобусных остановок, установка автопавильонов, скамеек и урн, барьерного ограждения и нанесение разметки.