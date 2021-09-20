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Новый мост построили в Бежаницком районе на месте смытой переправы

Реконструкцию моста через реку Ашевка завершили на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Успенское — Сопрыгино в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по региональному контролю и надзору Псковской области.

Комитет выдал заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Протяженность объекта составляет 336 метров, в том числе моста – 50,2 метра. На мосту предусмотрены две полосы движения шириной по 3 метра. Общая ширина моста составляет 9,72 метра. Покрытие – облегченный асфальтобетон.

Напомним, новый трехпролетный железобетонный мост построили на месте старой переправы, смытой в 2013 году дождевым паводком. Работы должны были завершить до 31 августа 2021 года.