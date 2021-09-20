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АвтоМир / Дороги

В Таллине могут ввести ограничение скорости движения до 30 км в час

22.09.2021 10:08|ПсковКомментариев: 0

В Таллине (Эстония) обсуждается введение ограничения скорости движения в городе до 30 км в час. Как сообщает rus.postimees, в целях повышения безопасности дорожного движения в европейских городах набирает силу тенденция к введению ограничения скорости в 30 км в час, подтвердил глава Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.

По его мнению, целесообразность подобного лимита можно было бы взвесить и в Таллине. «Сейчас это общая тенденция. Ограничение скорости 30 км/ч было введено в различных городах Европы», — сказал Хололей. По его словам, такое ограничение действует, например, в Брюсселе.

«Эксперты говорят, что это, безусловно, пойдет на пользу безопасности дорожного движения. Я считаю, что на некоторых участках это было бы весьма разумно и в Таллине, например, в центре города. Насколько далеко заходить и устанавливать ли лимит в пределах всего города, решать уже местным жителям, — сказал Хололей. — В целом, это правильное направление».

Как считают эксперты, ограничение скорости в 30 км/ч необходимо не только для повышения безопасности дорожного движения, но и для того, чтобы сделать пешие прогулки, езду на велосипеде и общественный транспорт более привлекательными, а также для поощрения школьников к самостоятельному передвижению, что уменьшит и пробки на дорогах.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас согласился с Хололеем в том, что снижение скорости в городе помогло бы повысить безопасность движения. «Я на 100% уверен, что это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, и я отношусь к этому положительно, — сказал Аас. — Я думаю, что рано или поздно мы неизбежно окажемся в ситуации, когда будут участки, где скорость должна быть ниже».

Теги: #Эстония #ограничение скорости
Источник: Псковская Лента Новостей
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