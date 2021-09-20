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АвтоМир / Дороги

Для грузовиков закрыли дорогу Усть-Долыссы – Залавочье на месяц

22.09.2021 13:19|ПсковКомментариев: 0

Для большегрузов дорогу Усть-Долыссы – Залавочье в Невельском районе закрыли на месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На участке дороги протяженностью 10,8 км вводится временное прекращение движения грузового автотранспорта до 20 октября.

В комитете отметили, что комиссия совместно с сотрудниками ГИБДД провела обследование дороги. В ходе осмотра выявили переувлажнение земляного полотна, значительные дефекты и повреждения песчано-гравийного покрытия (ямочность, гребенки, выбоины, колейность), постоянное движение большегрузного тяжеловесного транспорта (вывоз леса лесовозами). В связи с этим временно запретили движение большегрузов.

На объекте установят дорожные знаки 3.24 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Теги: #дороги #Псковская область #большегрузы
Источник: Псковская Лента Новостей
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