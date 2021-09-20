Для грузовиков закрыли дорогу Усть-Долыссы – Залавочье на месяц

Для большегрузов дорогу Усть-Долыссы – Залавочье в Невельском районе закрыли на месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
На участке дороги протяженностью 10,8 км вводится временное прекращение движения грузового автотранспорта до 20 октября.
В комитете отметили, что комиссия совместно с сотрудниками ГИБДД провела обследование дороги. В ходе осмотра выявили переувлажнение земляного полотна, значительные дефекты и повреждения песчано-гравийного покрытия (ямочность, гребенки, выбоины, колейность), постоянное движение большегрузного тяжеловесного транспорта (вывоз леса лесовозами). В связи с этим временно запретили движение большегрузов.
На объекте установят дорожные знаки 3.24 «Движение грузовых автомобилей запрещено».