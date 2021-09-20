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Юные великолучане нарисовали безопасный маршрут из дома в школу

Маршрут из дома в школу и обратно нарисовали великолукские первоклассники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Занятие «В стране дорожных знаков» прошло в рамках профилактических мероприятий «Недели безопасности дорожного движения». Встречу организовали сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки для первоклассников школы №13.

Детям рассказали о безопасном маршруте «дом - школа - дом»». И для большей наглядности маленькие горожане нарисовали свой безопасный маршрут движения по пути из дома в школу и обратно.

После беседы первоклассники задавали вопросы представителю ГИБДД о дорожной безопасности.