АвтоМир / Дороги

«Лежачих полицейских» установили в Пскове на проблемном перекрестке

В Пскове установили искусственные дорожные неровности на улице Ижорского Батальона, на пересечении с региональной дорогой Псков - Писковичи - Муровицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Ситиинвестгрупп», работы выполнены в рамках муниципального контракта по содержанию улиц.

Кроме неровностей, установлены предупреждающие дорожные знаки.

Как сообщалось ранее, в администрации Пскова было принято решение об установке ИДН в тестовом режиме на проблемном участке на стыке региональной и городской дорог.

На перекрестке улицы Ижорского Батальона и дороги на Писковичи неоднократно происходили столкновения автомашин, зафиксированы ДТП с участием общественного транспорта.