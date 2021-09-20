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На ЗСД Петербурга перестали штрафовать за превышение средней скорости

На платной трассе Западный скоростной диаметр в Петербурге камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения фиксируют превышение максимальной скорости в моменте, хотя могут и замерять среднюю скорость автомобиля на определенном участке. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на компанию «Магистраль Северной столицы», эксплуатирующую ЗСД.

Как сообщалось ранее, ГИБДД отказалась выписывать штрафы за превышение скорости, если оно зафиксировано двумя камерами на участках дорог. Такие системы были установлены в ряде регионов страны. Они вычисляют среднюю скорость, фиксируя время проезда машины сначала под одной камерой, а потом - под другой. Было известно, что в Петербурге такие системы установили на ЗСД.

Причиной отказа от штрафа за превышение средней скорости стал правовой пробел — в законодательстве отсутствует понятие средней скорости. В результате автомобилистам часто удавалось обжаловать штраф.

Между тем в Петербурге продолжают устанавливать «обычные» камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Так, недавно город анонсировал установку новых камер на 40 перекрестках.