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Завершена реконструкция моста через реку Ашевку в Бежаницком районе

Завершена реконструкция моста через реку Ашевку в Бежаницком районе Псковской области. Сооружение построено на месте старой переправы, которую в 2013 году смыло дождевым паводком, на 23-м км автомобильной дороги Успенское – Сопрыгино, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Новый мост - трехпролетный железобетонный. Опоры сооружения устроены на двурядных свайных фундаментах. Длина каждого пролета составляет 15 метров. Пролетное строение состоит из 18 балок. Мостовое полотно имеет две полосы движения и два прохода для пешеходов с перильным и барьерным ограждением.

Строители выполнили на мосту устройство выравнивающего слоя из монолитного бетона, гидроизоляции, защитного слоя из бетона, двухслойного асфальтобетонного покрытия, щебнемастичных деформационных швов. Также сделаны сопряжения с насыпью, конусы, лестничные сходы (по одному с каждой стороны) и съезд с дороги Успенское - Сопрыгино.

Обустроены прикромочные лотки, водоприемные железобетонные колодцы, водосбросы на обочинах. Вдоль дороги установлены барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки.

Всего реконструировано 336 метров дорожного полотна (автомобильная дорога с мостом длиной около 50 метров). Искусственное сооружение соответствует современным требованиям по безопасности и грузоподъемности и способно обеспечить безопасный пропуск паводковых вод, отметили в профильном комитете.

Заказчиком реконструкции выступило ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядной организацией - ООО «Автомобильные дороги Пскова». Средства на работы в объеме более 70 млн рублей выделены из регионального бюджета.