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Подрядчик заплатит за срыв сроков ремонта дороги Псков — Паклино

Из-за сорванных почти на год сроков по ремонту дороги Псков — Паклино оштрафуют подрядчика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что ГБУ «Псковавтодор» по результатам электронного аукциона заключил контракт на ремонт дороги Псков - Паклино в Псковском районе с ООО «Дорожное строительное монтажное управление». Цена контракта — 34 миллиона рублей. Подрядчик должен был завершить работы до 15 декабря 2020 года. Однако свои обязательства в рамках контракта он не выполнил.

Прокуратура Пскова возбудила в отношении генерального директора ООО «Дорожное строительное монтажное управление» дело об административном правонарушении. Организация должна заплатить 30 тысяч рублей.