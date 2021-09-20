На федеральной трассе в Псковской области введут реверсивное движение

Пропускная способность федеральной автомобильной дороги А-122 (А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель) будет временно ограничена в связи с проведением работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальном ситуационном центре ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Работы проведут в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, дорожные конусы, машина прикрытия, оборудованные комплексом дорожных знаков со световой индикаций.
Работы будут производиться ежедневно в светлое время суток в период с 9:00 до 18:00. «На одном километре дороги будут отбирать только один керн. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. В целях обеспечения безопасности водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения» - добавил Пузыревский.
Генеральный подрядчик – ООО «МосИнжПроект».