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В Пскове закончен ремонт тротуара на Звездной, 10

В Пскове закончен ремонт тротуара на улице Звездной, 10. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, это сделано по инициативе жителей и благодаря поддержке депутата Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрия Барабанова.

Ранее в приемную Дмитрия Барабанова обратились местные жители с просьбой отремонтировать пешеходную дорожку у дома №10 по улице Звездной. Тротуар не ремонтировался много лет и находился в крайне неудовлетворительном состоянии. Дмитрий Барабанов направил запрос начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова с просьбой привести тротуар в нормативное состояние.

В итоге выполнены следующие работы: установка бортового камня, асфальтирование дорожки и благоустройство зеленой зоны. 23 сентября ремонт был завершен.

Площадь заасфальтированного участка составила 640 квадратных метров