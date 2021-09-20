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АвтоМир / Дороги

Дороги в пяти районах Псковской области перекроют из-за проведения ралли

24.09.2021 14:06|ПсковКомментариев: 0

Движение на территории пяти районов Псковской области временно закроют в связи с подготовкой и проведением финального этапа Кубка России по ралли «Пушкинские Горы - 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей в Федерации автомобильного спорта Псковской области. 

Фото: Федерация автомобильного спорта Псковской области

С 29 сентября по 2 октября на территории Себежского, Пустошкинского, Опочецкого, Новоржевского и Бежаницкого районов временно ограничат движение по автомобильным дорогам регионального значения. Соответствующий приказ подписал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

29 сентября состоятся тестовые заезды. Для этого с 10:00 до 18:00 закроют участки дороги Максютино – Радионово в Себежском районе (от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни), а также отрезки дороги Пустошка – Щукино – Алоль в Пустошкинском районе (от деревни Андрохново до деревни Забеги, от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок). 

При этом попуск гражданского и общественного транспорта будет осуществляться по первому требованию пользователей автомобильных дорог с задержкой по времени не более 5 минут.

Непосредственно соревнования пройдут с 30 сентября по 2 октября. В эти дни пропуск гражданского и общественного транспорта возможен только в перерывах между заездами.

30 сентября с 9:00 до 14:00 движение будет прекращено по участку дороги Куденково – Сехино в Опочецком районе (от деревни Куденково до деревни Кошкино).

1 октября с 16:00 до 18:20 перекроют отрезок дороги Овчино – Дубровы – Литово в Новоржевском районе (от деревни Дубровы до деревни Литово).

2 октября с 9:00 до 11:40, с 11:50 до 14:45 и с 14:50 до 17:45 будет закрыт участок дороги Новоржев – Кудеверь (от деревни Макарово Новоржевского района до деревни Зубково Бежаницкого района). С 9:15 до 12:00 – отрезок дороги Бежаницы – Кудеверь – Болготово (от деревни Кудеверь Бежаницкого района до деревни Духново Опочецкого района). С 12:20 до 14:40 и с 14:50 до 17:10 - участок дороги Кудеверь – Бардово (от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района).

Временное прекращение движения обеспечивает Федерация автомобильного спорта Псковской области. Организатор соревнований - Олег Мыслевич, контактный телефон 8-911-378-05-81.

Теги: #дорожное движение #ралли #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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