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Администрация Печорского района «забыла» указать мост в документации на ремонт дороги

Администрация Печорского района «забыла» указать мост в документации на ремонт дороги. Об этом сообщило управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области в своем телеграм-канале.

Псковская компания ООО «Эгле» выиграла торги на ремонт дороги в Печорском районе на сумму более 20 миллионов рублей. Но при осмотре места проведения работ выяснилось, что заказчик - администрация Печорского района - «забыл» указать в документации мост.

Как объяснил подрядчик, для ремонта дорожного покрытия моста требуются совершенно другие материалы и техника, а не те, что могут применяться при ремонте обычной дороги, а значит, и стоимость должна быть другой. ООО «Эгле» направило проект производства работ, с учетом новых требований, но заказчик его не принял, изменения в документацию внесены не были.

Соответственно, к работам дорожно-строительная организация не приступила, и заказчик расторг договор. Учитывая причины неисполнения контракта, комиссия антимонопольного ведомства ООО «Эгле» решила не включать в список недобросовестных подрядчиков.