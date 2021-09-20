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Вокзалы в Пушкинских Горах и Новоржеве отремонтируют на 8,6 млн рублей

На ремонт вокзалов в Пушкинских Горах и Новоржеве из областного бюджета выделят 8,6 миллиона рублей. Об этом сообщил помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян в Instagram.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Армена Мнацаканяна

«Проконтролировал ход ремонтных работ на автостанциях в Пушкинских Горах и Новоржеве. Подрядчик двигается хорошими темпами, заканчивает подготовительные работы под укладку асфальта в Пушгорах, в Новоржеве они уже завершены. Погода этой осенью не совсем благоприятна для благоустройства, однако для асфальтирования территорий подрядчик планирует выбрать дни без осадков», - отметил он.

По словам Армена Мнацаканяна, в Новоржеве, помимо привокзальной площади, ремонтируется улица Германа, а в Пушкинских Горах – улица Строителей. Ремонт проводится комплексно, о чем местные жители предварительно договаривались с властями.

«Отмечу, ремонт автостанций стал возможен благодаря взаимодействию с региональной администрацией, а именно – с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. Благодарю коллег! Благоустройство проводится по обращению граждан», - подчеркнул политик.