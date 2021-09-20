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Почти 400 тысяч нарушений зафиксировали с помощью дорожных камер в Псковской области

Количество камер на дорогах Псковской области увеличилось с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России на пресс-конференции 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На псковских дорогах установлено 65 стационарных камер, 16 передвижных камер и 1 комплекс фотовидеофиксации. Всего на псковских дорогах работают 82 комплекса.

вынесено 395 тысяч постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных с помощью камер за прошедший период 2021 года. «Взыскано с нарушителей порядка 100 млн рублей», - уточнил Юрий Шестаков.

Камеры выставляются там, где заметен рост аварийности, чтобы «успокоить» транспортный поток и снизить количество происшествий на данных участках, заключил замначальника.