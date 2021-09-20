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На реконструкцию и строительство мостов в регионах направят почти 300 млрд рублей

287,8 млрд рублей направят на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов в российских регионах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Сегодня на региональной сети автодорог России насчитывается порядка 64 тысяч искусственных сооружений ― мостов, путепроводов и эстакад, при этом порядка 7% из них находятся в аварийном состоянии. Большинство из них построили в 50-60-х годах прошлого века, они проектировались в расчете на определенную нагрузку. Однако с тех пор интенсивность дорожного движения увеличилась в десятки раз.

«Как правило, такие сооружения являются жизненно важной частью не только местной, но и межрегиональной транспортной инфраструктуры. Последствия их разрушений или просто ограничение движения вызывают существенные потери для экономики и значительные неудобства для населения. Именно поэтому до 2024 года мы планируем направить регионам 200 млрд рублей на приведение в нормативное состояние 100 тысяч погонных метров мостов и еще 87,8 млрд — для строительства 121 путепровода», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

На сегодняшний день количество заявленных регионами искусственных сооружений составляет 5,7 тысяч единиц. Общая протяженность аварийных и предаварийных мостов, путепроводов и эстакад возросла до 290 тысяч погонных метров. Исходя из этого, предварительная оценка федеральной поддержки для приведения в нормативное состояние этих сооружений превышает 500 млрд рублей.

Первые шаги по улучшению состояния искусственных сооружений на региональных дорогах уже сделаны. Так, в этом году части субъектов выделены федеральные средства на проведение таких работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». При этом внимание уделяется как крупным мостовым сооружениям, так и небольшим, но очень значимым для населения объектам.

«Благодаря национальному проекту возведение масштабных объектов сейчас идет по всей стране: это не только реконструкция мостов и путепроводов, но и строительство обходов городов, новые улицы, новые участки региональных дорог. Начиная с 2019 года стартовали работы на 140 таких региональных и местных капиталоемких объектах, порядка 120 из них уже введены в эксплуатацию. Всего же за три года благодаря нацпроекту нам удалось отремонтировать более 40 тысяч км дорог», — подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.