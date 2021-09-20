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Круговое движение снижает аварийность на дорогах Пскова - ГИБДД

Меньше пробок и аварийности стало на дорогах Пскова в связи с практикой распространения кругового движения, заявил заместитель начальника регионального УГИБДД УМВД России на пресс-конференции ПЛН 24 сентября.

«В целом, я считаю, что наши водители все привыкли уже», - сказал Юрий Шестаков. По его словам, все псковские водители знают правила кругового движения. Замначальника уверен, что с появлением очередного «кольца» в городе движение транспорта не затрудняется.

«Есть некоторые моменты, но движение идет, транспорт не стоит, нет таких пробок, как было ранее», - утверждает он.

Также Юрий Шестаков отметил, что и аварийность с введением кругового движения уменьшается. «Это правильное решение», - заключил замначальника.