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Псковичей штрафуют за разговоры по телефону за рулем - ГИБДД

За разговоры по телефону за рулем автомобиля псковичей штрафуют. Об этом сообщил заместитель начальника регионального УГИБДД УМВД России на пресс-конференции ПЛН 24 сентября.

«Точное количество сказать не могу, но штрафы за разговоры по телефону есть, их точно выносили», - сказал замначальника.

Он отметил, что на это обращают внимание сотрудники Госавтоинспекции. Однако Юрий Шестаков отметил, что в доказательной базе есть сложности, но так как патрульные сотрудники обеспечены видеорегистраторами, проблем не бывает.

Есть специальные камеры, которые фиксируют разговоры по телефону, но в Псковской области они пока отсутствуют, заключил заместитель начальника.