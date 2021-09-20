АвтоМир / Дороги

В Пскове установят дополнительное освещение на 14 переходах. СПИСОК

Администрация Пскова заказала выполнение работ по установке дополнительного освещения над пешеходными переходами. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составляет 3 млн 295 тыс. 120,61 рублей.

В 14 местах установят светильники Philips BRP392 LED200/WW 138W 220-240V DW2 PSR (или эквивалент). Мощность: не более 150 Вт, вветовой поток: не менее 17 000 Лм.

Срок выполнения работ по 15 декабря 2021 г.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ и входящих в них материалов: не менее 3 лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ, на светильники - не менее 5 лет.

1. перекресток Ваулиногорского шоссе с ул. Леона Поземского

2. ул. Народная у дома № 53

3. ул. Советская (пл. Победы у ГКЦ)

4. ул. Генерала Маргелова

5. перекресток ул. Кузнецкой с ул. Аллейной

6. перекресток ул. Максима Горького с ул. Коммунальной

7. перекресток ул. Киселева с ул. Красноармейской

8. ул. Розы Люксембург у школы №23

9. ул. Труда у школы №12

10. перекресток ул. Петровской с ул. Красноармейской

11. ул. Советская у банка ВТБ

12. ул. Труда, 39, 47

13. перекресток ул. Советской с ул. Металлистов

14. ул. Алтаева у Поликлиники