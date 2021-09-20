В Пскове установят дополнительное освещение на 14 переходах. СПИСОК

Администрация Пскова заказала выполнение работ по установке дополнительного освещения над пешеходными переходами. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составляет 3 млн 295 тыс. 120,61 рублей.
В 14 местах установят светильники Philips BRP392 LED200/WW 138W 220-240V DW2 PSR (или эквивалент). Мощность: не более 150 Вт, вветовой поток: не менее 17 000 Лм.
Срок выполнения работ по 15 декабря 2021 г.
Требования к сроку предоставления гарантий качества работ и входящих в них материалов: не менее 3 лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ, на светильники - не менее 5 лет.
1. перекресток Ваулиногорского шоссе с ул. Леона Поземского
2. ул. Народная у дома № 53
3. ул. Советская (пл. Победы у ГКЦ)
4. ул. Генерала Маргелова
5. перекресток ул. Кузнецкой с ул. Аллейной
6. перекресток ул. Максима Горького с ул. Коммунальной
7. перекресток ул. Киселева с ул. Красноармейской
8. ул. Розы Люксембург у школы №23
9. ул. Труда у школы №12
10. перекресток ул. Петровской с ул. Красноармейской
11. ул. Советская у банка ВТБ
12. ул. Труда, 39, 47
13. перекресток ул. Советской с ул. Металлистов
14. ул. Алтаева у Поликлиники