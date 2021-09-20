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Более 180 миллионов рублей потратят на ремонт дороги в Самолву

Более 180 миллионов рублей потратят на ремонт дороги на Самолву в Гдовском районе. Это следует из документов на сайте госзакупок.

Администрация региона объявила открытый конкурс на определение подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильной дороги Кятицы - Низовицы - Самолва - Пнево на участке км 0+000 - км 33+515 (выборочно).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 185 481 825 рублей. Финансирование будет производиться за счет средств областного бюджета.

Завершить работы планируется к 29 июля 2022 года.