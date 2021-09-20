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Пскович просит ликвидировать яму на улице Горького

Пскович просит власти ликвидировать яму на улице Максима Горького в Пскове. Обращение опубликовано на сайте губернатора области 26 сентября.

«Аварийный заборчик на улице Конной, возле бани, установлен более полугода назад. Весной к нему еще добавился буер. Защитные препятствия в этом месте установлены до середины проезжей части, и постоянно мешают при разъезде двигающимся во встречном направлении автомобилям. Дополнительно это создает неудобства для парковки», - говорится в обращении.

А также рядом, на улице Максима Горького, при движении от Рижского проспекта в сторону областной больницы, у автобусной остановки, более года на дорожном полотне остается яма глубиной около 15 и шириной более 20 сантиметров, которая, по словам автора, постоянно увеличивается.

Горожанин просит дорожные службы принять меры и исправить ситуацию.