АвтоМир / Дороги

Водопропускную трубу отремонтировали в Дедовичском районе

Водопропускную трубу на 24-ом км дороги Шапинка – Мухарево в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«Старая железобетонная труба находилась в аварийном состоянии. Отдельные ее элементы были разрушены, звенья разошлись, из-за чего образовалась просадка автодорожного полотна, а тело трубы заилилось. Это препятствовало нормальному проходу водного потока через трубу. В связи с этим Дедовичский филиал "Псковавтодора" был вынужден неоднократно проводить восстановительные работы для обеспечения проезда по участку автомобильной дороги над трубой в весенне-осенний период», - пояснили в комитете.

Новая водопропускная труба двухочковая, спиральновитая, из гофрированного оцинкованного металла. Ее длина составляет 32 м. Каждое отверстие диаметром 1,5 м защищено от преждевременной коррозии заводской полимерной гидроизоляцией.

Перед укладкой трубы рабочие организовали временный объезд, русло расчищено от деревьев и кустарника, проведены земляные и укрепительные работы. Затем подрядчик восстановил дорожную одежду: выполнил устройство дренирующего слоя из песка, слоя основания из гравийной смеси и покрытия из щебеночно-песчано-гравийной смеси. По окончании работ установили новые дорожные знаки и барьерное ограждение.

«Сложность работ заключалась в большой высоте насыпи над трубой», - отметили в «Псковавтодоре».

Капитальный ремонт выполнила подрядная организация ООО «СтройМостРегион» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». На эти работы из бюджета региона направили 11,6 миллионов рублей. Гарантия на искусственное сооружение составляет 8 лет.