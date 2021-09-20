АвтоМир / Дороги

Еще один светофор установят на Октябрьском проспекте в Пскове

Два новых светофора установят в Пскове до конца года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий.

Один светофорный объект появится на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова. Его установят для обеспечения безопасности на восстанавливаемом пешеходном переходе у дома №32. Александр Грацкий уточнил, что режим работы светофора будет увязан с соседним перекрестком Октябрьский проспект – Кузнецкая, чтобы избежать пробок.

Смотрите также В Пскове вернут пешеходный переход на Октябрьском проспекте

Второй светофор установят на проспекте Энтузиастов у перекрестка с Сиреневым бульваром. Сейчас от жителей района поступает много жалоб по поводу нерегулируемого перехода. Светофор будет пешеходным.

Торги будут объявлены в ближайшее время, работы планируется выполнить до конца года.

Смотрите также Дорожные знаки установили на новом круговом перекрестке в Пскове

Добавим, сегодня на сессии Псковской городской Думы были приняты изменения в бюджет города на 2021 год, предусматривающие перераспределение средств, запланированных на устройство светофора на пересечении улиц Достовалова и Шестака. После устройства кругового движения появилась возможность направить освободившиеся средства на другие участки улично-дорожной сети.