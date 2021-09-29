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Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове временно закроют для движения транспорта

Участок улицы Кузбасской Дивизии около дома №36 в Пскове будет закрыт для проезда транспорта с 8.00 2 октября до 24.00 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Ограничение движения вводят в связи с проведением работ в рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии от улицы Владимирской в сторону Восточного проезда. В качестве объездов определены улица Коммунальная, а также улицы Никольская и Владимирская.

«Уважаемые псковичи, будьте внимательны и обращайте внимание на схему организации дорожного движения», - добавили в пресс-службе ОМСУ Пскова.