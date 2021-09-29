АвтоМир / Дороги

Участок автотрассы на границе с Латвией отремонтировали в Псковской области

12 км трассы Опочка – Красногородск (граница с Латвией) отремонтировано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщается в инстаграм-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Площадь нового асфальта составила 96 тыс. кв. м. Подрядчик расчистил от кустарника и деревьев более 4 га полосы отвода, выполнил планировку 25 тыс. кв. м откосов и дна кюветов, отремонтировал 18 водопропускных труб, укрепил обочины и посеял на бровке многолетние травы.

Также приведены в порядок 5 автобусных остановок: обустроены заездные карманы, посадочные площадки с пандусом. Стоимость работ составила почти 200 млн рублей, финансирование осуществлялось из областного бюджета», - говорится в сообщении.