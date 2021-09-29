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Дорогу к Пушкинским местам отремонтируют в Псковской области

Дорогу Новгородка – Пушкинские Горы отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» к лету 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Объект длиной 24,6 километров поделили на два участка: первые 12 километров должны быть введены в эксплуатацию до 9 августа 2022 года, еще 12,6 километра – до 30 июля 2023 года. Стоимость ремонта составит около 430 миллионов рублей. Средства выделили из областного бюджета.

Подрядчик расчистит полосы отвода от кустарника и деревьев, восстановит укрепленную часть обочин и виражей, а также в работу входит устройство водоотводных канав, планировка откосов и дна кюветов, срезка асфальтобетонного покрытия.

Ремонт асфальта предполагает устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16НТ на граните, укладку геосетки и устройство верхнего слоя из смеси А16ВТ на габбро-диабазе.

Кроме того, в контракт входит ремонт водопропускных труб, пересечений, примыканий и съездов. Также запланирован ремонт моста через реку Великую. Здесь тоже заменят дорожное покрытие и деформационные швы. На остановках приведут в порядок заездные карманы, посадочные площадки с пандусом и тротуаром, уложат тактильную плитку, установят автопавильоны, скамейки и урны. Разметку на проезжей части нанесут термопластиком и краской.