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Михаил Ведерников оценил качество реконструкции моста в Бежаницком районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество выполнения реконструкции моста через реку Ашевка, смытого во время дождевого паводка в 2013 году, в Бежаницком районе. С рабочим визитом глава региона прибыл в муниципалитет сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Работы выполнили чуть раньше срока. Удалось поднять уровень дороги и установить новую конструкцию длиной 283 метра. Замечания к работам незначительные и касаются немного размытых откосов», - отчитался представитель подрядчика.

Глава региона уточнил, планируется ли асфальтирование прилегающей к мосту дороги. Подрядчик ответил, что дорогу оставят гравийной.

«Мост расположен на дороге регионального значения. После ремонта моста стало удобнее ездить технике, что позволит нам лучше работать. Люди довольны выполненными работами», - добавил глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

Напомним, работы по реконструкции моста на автомобильной дороге Успенское-Сопрыгино выполнялись в 2020-2021 годах. Ремонт проводился в рамках государственного контракта между ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «АДП». На реконструкцию моста из регионального бюджета направили 70 млн 644 тыс. 772 рубля.