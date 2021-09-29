Михаил Ведерников оценил качество реконструкции моста в Бежаницком районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество выполнения реконструкции моста через реку Ашевка, смытого во время дождевого паводка в 2013 году, в Бежаницком районе. С рабочим визитом глава региона прибыл в муниципалитет сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава региона уточнил, планируется ли асфальтирование прилегающей к мосту дороги. Подрядчик ответил, что дорогу оставят гравийной.
Напомним, работы по реконструкции моста на автомобильной дороге Успенское-Сопрыгино выполнялись в 2020-2021 годах. Ремонт проводился в рамках государственного контракта между ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «АДП». На реконструкцию моста из регионального бюджета направили 70 млн 644 тыс. 772 рубля.