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Пять улиц отремонтировали в Печорском районе в рамка нацпроекта

Пять улиц в населенных пунктах Печорского района обновили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожном хозяйству.

Приемочная комиссия оценила качество ремонта, выполненного ООО «Печорыагродорстрой», и подписала акт ввода объектов в эксплуатацию.

В нормативное состояние привели 5 улиц в 4 населенных пунктах. Общая протяженность отремонтированных дорог превысила 4 километра. Среди отремонтированных в рамках нацпроекта: улица Совхозная в Печорах, улица №1 в деревне Залесье, улицы Школьная и Комсомольская в деревне Лавры и улица Советская в деревне Новый Изборск.

Протяженность улицы Совхозной в городе Печоры составляет 683 метра, ширина проезжей части - 5,5 метров. Новый асфальт уложили на площади более 4 тысяч квадратных метров. Обочины шириной 0,5 м укрепили асфальтогранулятом.

На улице №1 в деревне Залесье отфрезеровали изношенное покрытие и заменили дорожную одежду на площади 6,3 тысячи квадратных метров. Обочины укрепили ФАМом. Кроме того, строители заменили оголовки на водопропускной трубе, установили 8 сигнальных столбиков и 4 дорожных знака, а также нанесли разметку. Удалось привести в порядок тротуар длиной 240 метров и смонтировать новый бортовой камень. Протяженность улицы составляет 1,15 километра при ширине 6 метров.

В Лаврах обновили две улицы. Одна из них, улица Школьная, ведет к Лавровской средней общеобразовательной школе. Длина участка ремонта составляет 870 метров, а ширина проезжей части - 4 метра. Ширина обочин - 0,5 метра. Для обеспечения безопасного передвижения школьников улучшили обзор - вдоль улицы удалили кустарник, а на проезжей части установили две искусственные дорожные неровности и два дорожных знака.

На улице Комсомольской протяженностью 645 метров и шириной 5 метров также заменили асфальтобетонное покрытие, а обочины шириной 0,5 метра укрепили фрезерованным асфальтоматериалом. Также рабочие восстановили 3 трубопереезда и заасфальтировали тротуар.

В Новом Изборске на улице Советской провели аналогичные ремонтные работы. Длина участка ремонта составила 660 м, ширина отремонтированной проезжей части - 4 м, а площадь покрытия составила 2,7 тысяч квадратных метров.

Работы финансировались из областного и федерального бюджетов в объеме 36,5 миллионов рублей.