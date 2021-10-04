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Две ночи подряд будет закрыт перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове

На две ночи закроют перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ограничения связаны с ремонтными работами на Коммунальной.

Так, перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной будет закрыт для движения транспорта в ночь с 7 на 8 октября (с четверга на пятницу) подрядная организация будет производить работы по фрезерованию покрытия проезжей части, а в ночь с 8 на 9 октября (с пятницы на субботу) – укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Днем 8 и 9 октября движение будет осуществляться в обычном режиме.

Рядом проживающих псковичей предупредили, что из-за работ может быть шумно. Администрация Пскова заранее приносит извинения за предоставленные неудобства.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.