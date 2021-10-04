АвтоМир / Дороги

Более 50 км трассы Порхов – Успенье отремонтируют до 2023 года

Дорогу Порхов – Успенье в Порховском и Дедовичском районах приведут в порядок благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Контракт на ремонт около 51 км трассы подписали заказчик работ, ГБУ ПО «Псковавтодор», и подрядная организация АО «Буер». Объект поделили на 6 участков. Два из них – с 1-го по 14-й км и с 32-го по 40-й км – отремонтируют до 5 августа 2022 года. Еще четыре отрезка – с 14-го по 27-й, с 42-го по 49-й, с 53-го по 55-й и с 55-го по 63-й – обновят до 7 августа 2023 года.

В комплекс подготовительных работ входит удаление кустарника и деревьев в полосе отвода, расчистка водоотводных канав, планировка откосов и дна кюветов, срезка изношенного асфальтобетонного покрытия.

На проезжей части предстоит уложить два слоя нового асфальтобетонного покрытия с применением геосетки, восстановить укрепленную часть обочин и виражи. Также предусмотрен ремонт водоотводных лотков и водопропускных труб с заменой крайних звеньев, ремонт пересечений и примыканий, укрепление обочин.

В контракт вошел и ремонт моста через ручей на 1-ом км трассы.

Автобусные остановки вдоль дороги тоже приведут в порядок: запланировано восстановление остановочных площадок, замена дорожной одежды на посадочных площадках, пандусах и тротуарах, установка автопавильонов, скамеек и урн.

В рамках обустройства подрядчик нанесет разметку термопластиком и краской, установит барьерное ограждение.

Общая стоимость работ по контракту составляет 844 млн рублей. Средства направлены из областного бюджета.

Автомобильная дорога Порхов – Успенье относится к III категории. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части – 8 м, обочин – 2 м. Начинается дорога в городе Порхове и заканчивается за деревней Успенье. Ее протяженность составляет около 92 км.

С 2020 года трассу планомерно приводят в нормативное состояние благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В 2020 году введен в эксплуатацию участок дороги в Порхове длиной 1,5 км, в 2021 году – около 10 км в Порховском и Дедовичском районах.